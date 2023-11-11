"هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات بـ5.7 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 5.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 17.4%، وجاءت شركة التجاري الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.5%.

وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.185 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.7%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%.

وجاء في المركز السادس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.4%، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.6 مليار جنيه بنسبة 5%، وحل في المركز الثامن شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول في الأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار جنيه بنسبة 4.6%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا تايكون للوساطة في الأوراق المالية، والعربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.481 مليار جنيه، 1.304 مليار جنيه، بنسبة 4.5%، 4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.39% ليغلق عند مستوى 24312.92 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.58% ليغلق عند مستوى 4658.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 6908.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 5.78% ليغلق عند مستوى 29341.40 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 4.54% ليغلق عند مستوى 5330.69 نقطة.