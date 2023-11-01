10 شركات سمسرة تستحوذ على 69.5% من تداولات البورصة خلال أكتوبر

كتب هانى الحوتى

استحوذت 10 شركات سمسرة على نحو 69.5% من تداولات البورصة خلال شهر أكتوبر المنتهى، تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر أكتوبر، بقيمة تداول بلغت 19.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.8%، وجاءت شركة إي إف جي الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 10.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.7%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 9.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.9%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 8.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.9%، وفي المركز الخامس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 8.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.6%.

وجاء في المركز السادس شركة الرواد لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 6.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%، وشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 6.2 مليار جنيه بنسبة 5%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 5.8 مليار جنيه بنسبة 4.6%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وبلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 5.5 مليار جنيه، 5.4 مليار جنيه، بنسبة 4.4%، 4.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 11.78% ليغلق عند مستوى 22550.65 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 14.29% ليغلق عند مستوى 4325.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 14.77% ليغلق عند مستوى 6476.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 13.80% ليغلق عند مستوى 27701.87 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 6.21% ليغلق عند مستوى 5171.52 نقطة.