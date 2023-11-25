مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب دراجة نارية بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

لقى شخص مصرعة وأصيب اثنين آخرين بإصابات متفرقة إثر انقلاب دراجة نارية كانوا يستقلونها بطريق دكما التابع لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطار من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع شخص وإصابة أثنين أخرين في حادث انقلاب دراجة نارية بأحد المصارف بطريق طما التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية,

على الفور تم الانتقال إلى مكان الحادث والمعاينة تبين، مصرع " م ع " وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .