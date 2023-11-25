اليوم السابع
Ads
السبت، 25 نوفمبر 2023 01:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب دراجة نارية بالمنوفية

السبت، 25 نوفمبر 2023 12:20 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب دراجة نارية بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعة وأصيب اثنين آخرين بإصابات متفرقة إثر انقلاب دراجة نارية كانوا يستقلونها بطريق دكما التابع لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطار من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع شخص وإصابة أثنين أخرين في حادث انقلاب دراجة نارية بأحد المصارف بطريق طما التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية,

على الفور تم الانتقال إلى مكان الحادث والمعاينة تبين، مصرع " م ع "  وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .







مصرع شخص

دكما

شبين الكوم

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

انقلاب دراجة نارية بالمنوفية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة