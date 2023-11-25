لو مريض كلى خلى بالك.. أنت معرض للإصابة بفقر الدم

كتبت مروة محمود الياس

فقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا، أحد أكثر الأمراض الشائعة فى كل الفئات، رجالاً ونساءً وأطفالاً، وحتى أصحاب الأمراض المزمنة، ولكن لماذا يصبح مريض الكلى هو الأكثر عرضة للإصابة بالأنيميا؟

يجيب تقرير مفصل نشر فى موقع kindey ، موضحًا أن الأنيميا أو فقر الدم يعنى باختصار الانخفاض الشديد فى الخلايا الحمراء فى الدم، وهذه الخلايا هى الناقل الأهم والأبرز للاكسجين، وهى المتحكمة بشكل كبير فى سلامة الجسم وأعضاءه وعمل هذه الاعضاء، فضلا عن أنها السبب فى تعزيز قوة الجسم وقدرته على بذل الجهد.

تابع التقرير أن أشهر العلامات التى تظهر على من يعانى الأنيميا، هو الوهن الشديد والشعور بالخمول وعدم القدرة على بذل المجهود الشديد، لا يتمكن أيضًا من النوم بصحة وشكل سليم، فضلا عن اضطراب الشهية، ومشكلات فى الفهم والاستيعاب والتذكر والتركيز، إضافة لما سبق فقد يعانى المريض أيضًا بحالة من ألم الرأس الشديد.

وتابع التقرير مؤكدًا أن مرضى الكلى بشكل خاص، هم الأكثر عرضة للإصابة بفقر الدم، وكلما ساءت حالة الكليتين، كلما زادت فرص الإصابة بالأنيميا

وفى السياق ذاته أوضح تقرير آخر نشر فى موقع kiny care uk أن مريض الكلى - خاصة فى المراحل المتقدمة- معرض للإصابة بفقر الدم نتيجة عدة عوامل منها، ارتفاع فرص فقدان الدم أو النزيف بسبب الغسيل الكلوى، أو بسبب أمراض الكلى نفسها التى تتسبب فى اضطراب تعامل الجسم مع الحديد، فضلا عن اضطراب الهرمونات التى تنتجها الكليتين خاصة فى مرض الفشل الكلوى أو التلف الكلوى، وهذا الامر يؤثر على خلايا الدم الحمراء ويحد منها، ويتم علاج الانيميا عند مرضى الكلى وفقا لرؤية طبيب مختص،من خلال فيتامينات ب ومكملات الحديد.