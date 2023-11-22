3 علامات واضحة تؤكد أن كليتيك بخير

كتبت مروة محمود الياس

الكلى هذا العضو المهم فى الجسم، الذى يعمد إلى التخلص من كل ما يؤذى الجسم من سموم وغيرها، إذا كان سليما وصحيا كان له الكثير من المردود الجيد على صحة الإنسان، هذا ما أكده تقرير مطول عن صحة الكلى نشر فى موقع kidneycareuk.

وتابع التقرير مبرزا أهم العلامات غير الصحية التى تؤكد أنك تعانى من مشكلة فى الكليتين، منها التبول الدائم وفى مواعيد متقاربة جدا، وأى مشكلات تظهر على البول مثل الدماء أو الآلام عند التبول، أو انسداد البول أو آلام بالكليتين، والتغير الملحوظ فى لون أو قوام البول والمغص الكلوى، كلها علامات غير جيدة.

وفى سياق آخر ذكر تقرير نشر فى موقع drgura أن النوم بشكل متواصل ودون تقطعات، مع الشعور بالراحة خلاله دون أى اضطراب، يعد علامة واضحة على سلامة الكليتين، وأنهما تتمتعان بوظائف سليمة وصحية.

وتابع التقرير موضحا أن من أبرز علامات سلامة الكلى ، أن يكون الشخص لا يعانى من أى تورمات متكررة، بمعنى، لا تورم فى العيون ولا الوجه ولا القدم ولا الساق، ولا يعانى تورما فى اليدين والأصابع على سبيل المثال لا الحصر، هذه علامة جيدة على وظائف الكلى السليمة، لأن الكلى المتضررة فى الغالب تسبب انتفاخات واضحة بالجسم لأنها تجعل الجسم يحتفظ بالصوديوم، ما يعزز التورم، كما يتمتع صاحب الكلية الصحية بحالة من الصفاء والنضارة فى الجلد والوجه، لأن أى مشكلة تصيب الكلية تتسبب فى نقص الترطيب وبالتالى حدوث الهرش والحكة والذبول فى الجلد.

من أبرز العلامات الصحية أيضا تلك التى تتعلق بصحة الكليتين تلك التى تبين أن الجسم لا يعانى من التشنج، بل يكون الجسم مرنا سليما، ونسب الكالسيوم جيدة وغير قليلة مما يمنع حدوث أى نوع من الإضرار بالعضلات.

وبشكل عام نصح التقرير بضرورة الاهتمام بالكشف عن أى مشكلة تعانى منها الكليتين مبكرا، فلا تهمل أبدا أى تغير فى البول أو لونه أو ما إذا كان يكون رغاوى، ولا تهمل أى عرض يظهر على بشرتك وجلدك، اضافه لمتابعة الفحوصات الدورية والتى منها فحوصات وظائف الكلى لمعرفة مدى تمتعها بالصحة.