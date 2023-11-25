اليوم السابع
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كيف تستعيد هاتفك المسروق فى خطوات بسيطة؟

السبت، 25 نوفمبر 2023 08:00 ص
كيف تستعيد هاتفك المسروق فى خطوات بسيطة؟ سرقة هاتف-أرشيفية
كتب أحمد حسني

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تعد سرقة الهواتف من السرقات التي يتعرض لها البعض من المواطنين فى مواقف مختلفة، ويتساءل الكثير عن كيفية استعادة الهاتف المسروق بالخطوات القانونية.
 
1- إبلاغ النيابة بمحضر الفدقد مرفق به بيانات الهاتف "الرقم المسلسل، النوع، الماركة".
 
2- سيتم تقييد المحضر ضد مجهول فى حالة عدم العلم بهوية السارق، أو تقديم طلب استعلام.
 
3- تسليم المحضر للنيابة العامة، ويتم تقديم طلب استعلام من شركات المحمول.
 
4- ترسل النيابة الملف للمحامى العام لتحرير خطاب استعلام من شركات المحمول.
 
5- عند استعمال السارق الهاتف بشريحة أي شركة ترد شركات المحمول من واقع بيانات صاحب الشريحة للهاتف المسروق الموجودة بالتليفون المحمول على الخطاب وتحدد "اسمه، رقم بطاقته، عنوانه.
 
6- يرسل المحامي العام الاستعلام للنيابة الجزئية.
 
7- يصدر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار السارق.
 
8- يتم تحرير جنحة سرقة أو استيلاء على أشياء مسروقة لحامل الهاتف المحمول.
 
9- تحدد له جلسة وتنظر الجنحة ويكون الحضور فيها وجوبى للمتهم.
 
10- تقدم طلب للنيابة بتسليمك الهاتف.

 







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