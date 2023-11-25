فى مؤتمرهم لدعم السيسى بالانتخابات.. عمال الغزل والنسيج يهتفون " بنحبك ياسيسى "

يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي للترشح لفتره رئاسية جديدة وتأييده في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، و مساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية

قال هانى عيسى رئيس أحد اللجان النقابية، إن الله سبحانه وتعالي حفظ مصر بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمل روحه علي كفه من أجل الحفاظ علي مقدرات هذا الوطن، مؤكداً أن العمال سيردون الجميل، مشيرا الي أن عمال الغزل والنسيج كانوا ومازالوا هم سواعد مصر القويه الباطشه، مضيفا ان النقابة العامه برئاسة المحاسب عبد الفتاح إبراهيم هي حصن الأمن والأمان للملايين من العمال بالقطاع .

وأوضح عيسى، أن عمال الغزل والنسيج هم دائما في الصفوف الأولى لمعركة الوطن مشيدا بدور الرئيس السيسى وحكمته في التعامل مع ملف الأزمة للقضية الفلسطينية، ويجب دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسية جديده وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، و مساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية .

ومن جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضه للقطن، أن الدولة المصرية شهدت العديد من التحديات خلال الـ10 سنوات السابقة فى جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتى قادھا الرئیس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية فى ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لھا الدولة المصرية فى تاریخھا المعاصر، ورغم ذلك نجح الرئيس السيسي بقيادته الحكيمة بالعبور بها لبر الأمان.

‎وأوضح رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج خلال كلمته اليوم السبت بالمؤتمر العمالي الحاشد بالدقهلية أنه لولا تكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة لما تحقق الأمن والإستقرار والقضاء علي الإرهاب، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة فى جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم.

وأكد مجلس النقابة أنه يجب علي الجميع دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستكمال بناء الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصرى بمختلف طوائفه.

وأضاف الأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أن النقابة العامه ستظل حصن الأمن والأمان لكل العاملين بالقطاع، وأن النقابه تتصدى لأى محاولة هدفها هدم كيان التنظيم النقابي، وأعلن إبراهيم أن شركة غزل المنصورة ستعود للتطوير لكي تلحق بالركب وتعود لمكانتها الطبيعيه.

جدير بالذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 ألف عامل من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.