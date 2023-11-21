الآلاف فى مؤتمر عمال الغزل والنسيج بدمياط يهتفون: السيسي رئيسى

كتبت آية دعبس

بعث الآلاف من عمال الغزل والنسيج ، اليوم، الثلاثاء، برسالة إلى المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، يعلنوا فيها دعمهم الكامل له فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال مؤتمر عمالي حاشد فى محافظة دمياط، وهتف المشاركون بالمؤتمر " السيسى.. رئيسي".

يأتى ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي للترشح لفتره رئاسيه جديده وتأيده في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقه، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، و مساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

ومن جانبه قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعامليين بالغزل والنسيج والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضه للقطن أن الرئيس السيسى منحاز للعمال بكل ما يملك ونحن معه بكل قوة لدعمه، ولن يبنى مصر إلا عمالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن العمال هم كلمة السر فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج أن ما شهدناه مع الرئيس السيسى إنجازات تعادل إنجازات قرن كامل، وعمال الغزل أول ناس هيروحوا لجان الانتخابات"، مؤكدا أن السيسى هو الوحيد الذى اهتم بتطوير قطاع الغزل والنسيج.

وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج: "نحن مع السيسى لبناء مصر الحديثة وتطهيرها من الإرهاب الغادر، مؤكدا "نحن مع الزعيم الوطنى قائد ثورة 30 يونيو وخلصنا من الإرهاب"مختتما بالقول: "البلد على الطريق الصحيح مع السيسي".

يذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 الف عامل من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.



عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعامليين بالغزل والنسيج