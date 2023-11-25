اليوم السابع
Ads
السبت، 25 نوفمبر 2023 09:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تدين تنفيذ روسيا أكبر هجوم جوى على أوكرانيا.. وتتعهد بمواصلة دعمها

السبت، 25 نوفمبر 2023 09:11 م
فرنسا تدين تنفيذ روسيا أكبر هجوم جوى على أوكرانيا.. وتتعهد بمواصلة دعمها كاترين كولونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أدانت فرنسا، بأشد العبارات، اليوم /السبت/ الهجوم الجوى الليلى الذى نفذته روسيا على أوكرانيا، واستهدف البنية التحتية للطاقة بشكل أساسى، خاصة فى العاصمة كييف، فى أكبر هجوم جوى تشنه روسيا منذ بدء الصراع، حسبما صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

وأشار بيان نشرته وزارة الخارجية الفرنسية إلى ما ذكرته كاترين كولونا - مرارا - بأن هذه الهجمات التى تستهدف عمدا السكان والبنية التحتية المدنية فى أوكرانيا تشكل "جرائم حرب"، ويتعين على روسيا أن تتحمل مسؤوليتها تجاه ذلك


وأكدت الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا، بكل حزم وطالما كان ذلك ضروريا، لتتمكن من الدفاع المشروع عن سيادتها وسلامة أراضيها


وتعرضت كييف ليل الجمعة السبت لما وصفته أوكرانيا بأنه أكبر هجوم ليلى بواسطة مسيرات روسية منذ بدء الصراع الروسى الأوكرانى فى فبراير 2022.


وقال سلاح الجو الأوكرانى السبت إنه أسقط 71 مسيرة هجومية أطلقتها روسيا ليلا. وأوضح أن "غالبيتها دمرت فى منطقة كييف". 


وأصيب خمسة أشخاص بينهم فتى فى الحادية عشرة فى هذه الضربة على ما ذكرت السلطات المحلية فى كييف، مؤكدة أنها "الأكبر منذ بدء الهجوم" على أوكرانيا.







حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة