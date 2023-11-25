طرق الوقاية من الإصابة بدور البرد لأطفالك.. استشارى صدر يوضح

كتبت رانيا عامر

قال الدكتور أحمد بشير، مدرس واستشارى أمراض الصدر والحساسية بكلية طب الأزهر، إن أسباب الإصابة بفيروس البرد والإنفلونزا ترجع إلى تقلبات الطقس خلال تغير الفصول، والذى يساعد على انتشار هذا الفيروس هو ازدحام الطلبة فى المدارس، وعدم حصولهم على التطعيمات الموسمية.

​طرق الوقاية من الإصابة بدور البرد لأطفالك

وقدم استشارى الصدر والحساسية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" عدة طرق من أجل الوقاية من تلك الاصابات الموسمية من أدوار البرد والأنفلونزا للكبار والصغار معًا، وتشمل هذه النصائح ما يلى:

النظام الغذائى

- التغذية الصحية للطفل عن طريق اتباع نظام غذائى غنى بالفيتامينات والبروتينات والمعادن التى يحتاجها الجسم.

- الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة قدر المستطاع لانها تحتوى على الزيوت المهدرجة، بالإضافة إلى الالتزام بطبق السلطة وتناول الفواكه الطبيعية الطازجة .

- الابتعاد عن التدخين السلبى.

- كثرة شرب المياه .

النوم الصحى

النوم الصحى يعنى حصول الطفل على قسط كافٍ من النوم لتجنب الإرهاق الذى يؤدى إلى ضعف جهاز المناعة لدى الأطفال، كما أنه يؤثر على نموهم الجسدى.

التطعيمات

التزام الآباء بتناول أبنائهم الصغار التطعميات الموسمية مثل تطعيم الأنفلونزا والالتهاب الرئوى فى مواعيدها المحددة، من أجل تفادى خطر الإصابة بالفيروسات خاصة فى فترة تغير الفصول .

الفيتامينات

ضرورة تناول الأطفال بعض الفيتامينات التى تحتاج اليها أجسامهم، خلال فترة تقلبات الطقس وانتشار الفيروسات، وذلك من أجل الوقاية من خطر الإصابة بأى عدوى، وتشمل تلك الفيتامينات فيتامين سى الذى من أبرز مصادره البرتقال والجوافة والليمون، بجانب الأوميجا 3 المتواجد بكثرة فى الأسماك، وأيضًا حصول الأطفال على فيتامين د، ولكن بعد استشارة طبية .