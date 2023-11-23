هل سيلان الأنف فقط دليل على الإصابة بالأنفلونزا أو البرد؟

كتبت إيناس البنا

مع تقلبات الطقس فى الفترة الحالية من كل عام استعداداً لفصل الشتاء، قد يستيقظ الكثير من الأشخاص ويعانون من أعراض شبيهة بأعراض البرد أو الأنفلونزا منها انسداد أو سيلان فى الأنف، لكن هل تكون هذه العلامة كافية لتشخيص إصابتك بنزلة برد أو أنفلونزا.

وفقا لتقرير موقعى discovermagazine وhealthpartners تعد هذه الفترة من العام موسما لفيروسات الجهاز التنفسى، وفى حين أن فيروسات البرد تميل إلى مهاجمة الجهاز التنفسى العلوى، ويتكون من الأنف والجيوب الأنفية والحلق، إلا أن الأنفلونزا يمكن أن تتسلل إلى عمق رئتيك، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ماذا تفعل إذا كان لديك سيلان فى الأنف؟

عندما تصاب بنزلة برد، نادرًا ما تشعر بأنواع الحمى والأوجاع التى قد تشعر بها مع الأنفلونزا.

وأوضح تقرير جونز هوبكنز أن التهاب حلقك وأنفك قد يدل على بداية نزلة البرد، خاصة أنه المكان الذى تتكاثر فيه الفيروسات بصورة أكبر، إلا أن مجرد إصابتك بسيلان الأنف فقط لا يعنى أنك مصاب بنزلة برد.

فى حين أن الأنفلونزا تتميز بسرعة ظهور الأعراض، حيث تبدأ ببداية مفاجئة للحمى والقشعريرة وآلام العضلات والصداع الخفيف والتعب، قد يكون لديك أعراض أخرى مثل سيلان الأنف والسعال أيضًا، لكن تشعر بسوء تدهور حالتك بسرعة، تستمر نزلة البرد عادة من ثلاثة إلى خمسة أيام، فى حين تميل الأنفلونزا إلى البقاء ضعف تلك المدة.