"مدبولى" يشهد التشغيل التجريبى للخط الثالث للمترو ومونوريل العاصمة.. فيديو

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل وعددًا من الوزراء والمسئولين.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتي 8 نوفمبر الجارى تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل فى مصر"، ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة تصل إلى 350 شركة من حوالي 50 دولة.

وبدأت فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الدولى بتفقد رئيس الوزراء ووزير النقل والحضور اصطفافا بالساحة الخارجية للمعرض لعدد من وسائل النقل المختلفة منها ما يتعلق بمشروعات الجر الكهربائى الجديدة.

وتم تفقد وحدات أول قطار إقليمى من شبكة القطار الكهربائى السريع وكذلك وحدات القطار الكهربائى الخفيف، والمونوريل، والمترو كما تفقد رئيس الوزراء عددا من نماذج توطين صناعات السكك الحديدية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى إعطاء الإذن ببدء التشغيل التجريبى لعدد من مشروعات وزارة النقل وتشغيل وافتتاح عدد آخر من المشروعات منها الخط الثالث للمترو ومونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية" وتشغيل مركز التحكم لخط بنى سويف أسيوط.