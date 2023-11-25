اليوم السابع
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السبت، 25 نوفمبر 2023 02:12 م
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رئيس وزراء بلجيكا لـ"نتنياهو": "لا مزيد من الضحايا المدنيين"

السبت، 25 نوفمبر 2023 12:23 م
رئيس وزراء بلجيكا لـ"نتنياهو": "لا مزيد من الضحايا المدنيين" رئيس وزراء بلجيكا لـ"نتنياهو": " لا مزيد من الضحايا المدنيين"
كتب عبد الوهاب الجندى

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وجه رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، رسالة إلى نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على موقع إكس قائلا: اقرأ ما قلته عند معبر رفح، أنا متمسك بهذه النقطة، لا مزيد من الضحايا المدنيين".

و تصاعد التوتر بين إسرائيل وبلجيكا، بعد أن ندد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، بالحرب المدمرة على قطاع غزة، وحث تل أبيب والمجتمع الدولي على الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان، إن الوزير استدعى سفيري إسبانيا وبلجيكا لإجراء "محادثة توبيخ حادة"، معربا عن إدانته لما وصفها بالمزاعم الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا التي تدعم الإرهاب، وفقا للبيان.

 







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اسرائيل




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