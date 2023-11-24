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رئيس وزراء بلجيكا من أمام معبر رفح: على إسرائيل احترام القانون الإنسانى الدولى

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:13 م
رئيس وزراء بلجيكا من أمام معبر رفح: على إسرائيل احترام القانون الإنسانى الدولى رئيس وزراء بلجيكا من أمام معبر رفح
رامى محيى الدين

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شدد رئيس الوزراء البلجيكى في مؤتمر صحفى عُقد أمام معبر رفح، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيدًا بالإرادة السياسية المصرية وجهودها في دعم قطاع غزة، موضحا أن الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة حل جيد لكننا نسعى إلى وقف نهائي، ولا بد من إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة وعلى إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي. 
 
وأضاف: "ليس لدينا وقت لنضيعه يجب أن نقف ونساعد، ونريد أن نشكر قيادة مصر لأنهم يساعدون كثيرا، ويرسلون المساعدات الطبية والمساعدات بكل أنواعها، ونتمنى أن يكون هناك مؤتمر للسلام فى أقرب وقت".
 
وتابع: "أتيت هنا برسالة من أجل الانسانية، ونعلم أن هناك الكثير من الضحايا الذين ليس لهم ذنب فيما يحدث".






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