رئيس هيئة نظافة القاهرة يوجه برفع كفاءة المحاور وخلق متنفسات خضراء

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، جولة للمتابعة اليومية للوقوف على مدى الالتزام برفع كفاءة المحاور وخلق متنفسات خضراء، حيث تفقد أعمال الإدارة المركزية للتجميل بإنشاء حديقة الأمل الجديدة بمحور الحضارات بمصر القديمة خلف مجمع الأديان والمنطقة الأثرية والإسلامية بمسجد عمرو ابن العاص.

وأثنى "الشرشابى" على المجهود المبذول فى إنشاء المشتل الجديد والأعمال التى تمت به وأمر بسرعة الانتهاء من التنسيق العام للمشتل والشكل النهائى مع مراعاة زيادة الأحواض التجميلية بطول المشتل، كما تفقد أعمال إنشاء الحديقة المتميزة الجديدة بالمنطقة وأشار إلى ضرورة الاهتمام التام بتكثيف المسطحات الخضراء والمزروعات والأشجار والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للنخل الملوكى والنخل المثمر الموجود بالحديقة.

ووجه رئيس هيئة النظافة والتجميل، الورش الإنتاجية برئاسة المهندس أسعد محمد، بسرعة إنجاز تركيب وتثبيت الأسوار الخارجية والبوابات والمشايات الداخلية بالتعاون مع المركزية للتجميل والمهندس هشام عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية، كما أكد على استمرار العمل والمجهود من المركزية للتجميل والورش الإنتاجية حتى يتم الانتهاء من تلك الأعمال.

يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على رفع مستوى النواحى التجميلية بكافة أرجاء القاهرة وخلق صورة حضارية تليق وتتماشى مع التطوير الشامل للمحاور والطرق الجديدة بربط كافة الاتجاهات من المنطقة الجنوبية والشمالية بشرق القاهرة.