نظافة القاهرة ترفع كفاءة منظومة الإنارة بالمحاور والطرق الجديدة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة بطول المحاور والطرق الجديدة وفق خطط الهيئة لرفع مستوى النظافة والتجميل والإنارة بكافة محاور القاهرة.

كما تفقد أعمال الورش الإنتاجية في غلق وإحكام أبواب أعمدة الإنارة ودهان كافة الأعمدة و البوابات الحديدية علي كافة محاور الشهيد و المشير ونبوية موسي وياسر رزق ومحمد علي فهمي، موجها الإدارة المركزية للإنارة باستمرار العمل والمجهود حتي يتم الانتهاء من تنفيذ المراجعة الكاملة لمنظومة الإنارة بكامل تجهيزاتها بطول الطرق والمحاور والميادين لتواكب التطوير الشامل لكافة أرجاء العاصمة.

وفى السياق تواصل هيئة نظافة القاهرة من خلال إدارة الإنقاذ المركزي، في رفع التراكمات والمخلفات وتسوية وتمهيد الأرض وتحسين الموقع العام بطول الطريق بالقرب من محطة النقل الجماعي بالدائري نزله طريق السويس، في إطار حرص الهيئة علي تحسين الموقع العام بكافه أرجاء القاهرة.