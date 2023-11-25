رئيس مياه سوهاج يتفقد لجان المتقدمين للوظائف الفنية والحرفية

سوهاج عمرو خلف

تفقد محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ب سوهاج والعضو المنتدب، لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف فنى تشغيل وفنى معمل وفنى مساحة وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة وعامل تشغيل وحرفى وسائق وسائق معدات ومراقب امن والتى تستمر فى الفترة من 19 نوفمبر 2023 الى 28 من نفس الشهر.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة لإجراء المقابلات الشخصية لاختيار أفضل العناصر الفنية والحرفية والتى تساهم فى استمرار تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين بجودة عالية وتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والجارى استلامها.

ولفت اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية، إلى أنه تجرى المقابلات الشخصية لوظائف مهندس وكيميائى واخصائى سلامة وصحة مهنية وأخصائى موارد بشرية ومحاسب فى الفترة من 3 ديسمبر 2023 حتى 6 من نفس الشهر بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه نيدة السطحية.