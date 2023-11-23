اليوم السابع
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الخميس، 23 نوفمبر 2023 12:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات الشرب والصرف بالأحايوة شرق والعبساوية

الخميس، 23 نوفمبر 2023 11:34 ص
رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات الشرب والصرف بالأحايوة شرق والعبساوية رئيس مياه سوهاج خلال تفقد محطات الشرب والصرف الصحى
سوهاج عمرو خلف

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تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه الأحايوة شرق ومحطة مياه العيساوية شرق ومحطة مياه الأحايوة المدمجة ومحطة رفع صرف صحى الخلوة ومحطة رفع صرف صحى الرى بمركز أخميم.
 
وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل بالإضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ.
 
 






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