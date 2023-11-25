توافد الجماهير على مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بسوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

توافد أهالى محافظة سوهاج، على المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى تنظمه أمانة حزب "مستقبل وطن" بمحافظة سوهاج اليوم السبت، بأرض الساحة الشعبية بمدينة المراغة لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التى تجرى ديسمبر القادم.

يحضر المؤتمر الجماهيري، اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، ومحمد لبيب أمين التنظيم بالمحافظة، والأمناء المساعدون بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بأمانة المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالى المحافظة، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة والمرأة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والعمد والمشايخ

يستعرض المؤتمر الإنجازات التي تمت على أرض محافظة سوهاج من مشروعات عملاقة وكذلك كافة الإنجازات على ارض مصر وكذلك التحديات التى تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات

كما يدعو المؤتمر المواطنين إلى ضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات لتجديد الثقة فى الرئيس لولاية رئاسية جديدة لتوصيل صورة لكافة دول العالم بأن الشعب المصرى يلتف حول رئيسه ويقف خلفه صفا واحدا.

يذكر أن حزب مستقبل وطن بسوهاج، عقد عدة اجتماعات تنظيمية مع أمناء الأقسام والمراكز، وأمناء التنظيم، وأمناء الوحدات الحزبية، بالمراكز والأقسام، لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، والمؤتمرات الانتخابية، التى ينظمها الحزب للدعاية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية القادمة.



مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بسوهاج (1)



مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بسوهاج (2)



مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بسوهاج (3)



مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بسوهاج (4)



مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بسوهاج (5)



مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بسوهاج (6)



مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بسوهاج (7)



مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بسوهاج (8)



مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بسوهاج (9)