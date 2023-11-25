انطلاق مؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى فى سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

انطلق، منذ قليل، المؤتمر الجماهيري الحاشد، لحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج ، لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، وذلك بحضور يحضر المؤتمر الجماهيري، اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، ومحمد لبيب أمين التنظيم بالمحافظة، والأمناء المساعدون بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بأمانة المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالى المحافظة، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة والمرأة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والعمد والمشايخ.

شهد المؤتمر الذى أقيم باستاد بالساحة الشعبية بمدينة المراغة، حضور الآلاف من أهالى المحافظة، من مختلف المدن والقرى والمراكز والأحياء حاملين أعلام مصر وصور للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية وتلاوة أيات من القران الكريم والتي تلاها الشيخ عبدالناصر صقر من قراء محافظة سوهاج.

ورحب الدكتور أحمد طلعت أبودومه مساعد الحزب قبل أن يستعرض المؤتمر الإنجازات التي تمت على أرض محافظة سوهاج من مشروعات عملاقة وكذلك كافة الإنجازات على ارض مصر وكذلك التحديات التى تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات

كما يدعو المؤتمر المواطنين إلى ضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات لتجديد الثقة فى الرئيس لولاية رئاسية جديدة لتوصيل صورة لكافة دول العالم بأن الشعب المصرى يلتف حول رئيسه ويقف خلفه صفا واحدا.

يذكر أن حزب مستقبل وطن بسوهاج، عقد عدة اجتماعات تنظيمية مع أمناء الأقسام والمراكز، وأمناء التنظيم، وأمناء الوحدات الحزبية، بالمراكز والأقسام، لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، والمؤتمرات الانتخابية، التى ينظمها الحزب للدعاية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية القادمة.



الوقوف دقيقة حداد (1)

جانب من الحضور جانب من الحضور

لحظات قبل انطلاق المؤتمر لحظات قبل انطلاق المؤتمر

أهالي سوهاج

المشاركون فى المؤتمر الجماهيرى المشاركون فى المؤتمر الجماهيرى



أهالي سوهاج يشاركون فى المؤتمر



مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسى بسوهاج



توافد الأهالى للمشاركة فى مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسى بسوهاج



مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسى بسوهاج



الكشاركون فى مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسى بسوهاج



مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسى بسوهاج



مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسى بسوهاج



مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسى بسوهاج



مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسى بسوهاج



مشاركون بالمؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسى بسوهاج