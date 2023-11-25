اليوم السابع
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في إجتماع بكولومبيا..

انتخاب نقيب المرافق العامة نائبا أول لـ"الاتحاد الدولى للخدمات" بالشرق الأوسط

السبت، 25 نوفمبر 2023 02:28 م
انتخاب نقيب المرافق العامة نائبا أول لـ"الاتحاد الدولى للخدمات" بالشرق الأوسط انتخاب نقيب المرافق العامة نائبا أول للاتحاد الدولى للخدمات
كتبت آية دعبس

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انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للخدمات ،المنعقد في دولة كولومبيا ، هشام فؤاد ،رئيس النقابة العامة للمرافق في مصر ،نائبا أول له في منطقة الشرق الأوسط .

وقال فؤاد في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن هذا الموقع إضافة جديدة للدولة المصرية في تشكيلات المنظمات والاتحادات العمالية العربية والعالمية،موضحا في كلمة له أمام الوفود الدولية قوة وتماسك النقابة العامة للمرافق في مصر ودروها في خدمة أكثر من نصف مليون عضو فيها يعملون في قطاعات المرافق الأربعة .
 
وأكد هشام فؤاد في كلمة على دعم القضية الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة ،مثمنا الموقف الكولومبي تجاه تلك القضية المحورية .
 
كما أكد على الدور الكبير الذي يلعبه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في حماية الأمن القومي المصري العربي ،موضحا أيضا أن الدولة المصرية سوف تشهد مطلع الشهر المقبل للانتخابات الرئاسية ،وان الملايين من عمال مصر داعمون للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة .
 
 
 






نقيب المرافق

نقابة المرافق

هشام فؤاد

الاتحاد الدولي للخدمات




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