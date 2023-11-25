اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى مخدر الحشيش بسوهاج

السبت، 25 نوفمبر 2023 01:36 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى مخدر الحشيش بسوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "و.ى.ك" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى مخدرالحشيش بدائرة مركز المراغة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه وبحوزته 27 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح ناري وطلقة واحدة ذخيرة بحوزته، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 






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