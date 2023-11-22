اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لطالب بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:33 م
السجن المشدد 3 سنوات لطالب بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج محكمة -أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "م.ع.م" 20 سنة طالب، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز سوهاج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائر مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم ، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين ، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية , وتم القبض على المتهم فى مسكنه وبحوزته  14 كيس عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع ومبلغ مالي وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 






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