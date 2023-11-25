اليوم السابع
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الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

السبت، 25 نوفمبر 2023 12:45 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (شراء العقارات – الأراضى – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه تقريباً.
 
 






غسيل الاموال

مكافحه المخدرات

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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