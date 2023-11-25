اليوم السابع
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إدخال 129 ألف لتر سولار و4 شاحنات غاز لقطاع غزة وتجهيز 72 شاحنة آخرى

السبت، 25 نوفمبر 2023 12:20 م
إدخال 129 ألف لتر سولار و4 شاحنات غاز لقطاع غزة وتجهيز 72 شاحنة آخرى معبر رفح
كتب محمد صبحى

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تواصل الدولة المصرية جهودها فى إمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، اذ تم إدخال 3 شاحنات سولار (129 ألف لتر سولار)، وإدخال 4 شاحنات (غاز طهى)، و مغادرة 196 فلسطيني لغزة، بالإضافة إلى استقبال 17 مصابا و18 مرافقا.
 
كما أن هناك جاهزية 72 شاحنة مساعدات للدخول بمجرد قدرة الجانب الفلسطيني على الاستيعاب.

فيما تم تسليم الجانب الفلسطيني حتى أمس الجمعة 2468 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، و8440 طنا من المواد الغذائية، و658 طنا من الوقود، و6345 طنا من المياه، فضلا عن مواد إغاثة أخرى بلغت 1885 طنا، بالإضافة إلى 82 قطعة من الخيام والمشمعات، و18 سيارة إسعاف، و1849 شاحنة.

كما استقبلت مصر نحو 236 مصابا و273 مرافقا لهم، وكذلك 8514 من حاملي الجنسيات الأجنبية و1256 مصريا.

 







غزة

اسرائيل

المساعدات الانسانية

اخبار مصر

معبر رفح



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