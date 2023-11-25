إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية تختتم فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

اختتمت إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية، فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، وذلك بمشاركة الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة ومديري الإدارات الفنية والمستشفيات والإدارات الصحية.

وأشاد مكين خلال كلمته بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة مكافحة العدوى وفرقها بمختلف المنشآت الصحية بالدقهلية في التحكم والوقاية من العدوى بصفة عامة وفي ترشيد استهلاك المضادات الحيوية بصفة خاصة.

شهد اليوم العديد من الفعاليات منها عرض فيديوهات توعوية وشرح تحليلي لنمط إستهلاك المضادات الحيوية على مستوى المديرية ومحاضرات علمية من ادارة مكافحة العدوى والإدارة العامة للصيدلة، وكذلك ورشة عمل للتعريف ببعض أنواع البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية وأماكن تواجدها وأنواع العدوى التي تسببها وطرق الوقاية منها ومنع انتشارها.

وقدمت إدارة مكافحة العدوى، درع الإدارة للدكتور شريف مكين وكيل الوزارة تقديرًا لدعمه اللامحدود لإدارة مكافحة العدوى وصحة الدقهلية.

وعلى هامش اليوم العلمي قام وكيل الوزارة، بتكريم مستشفى كلى ومسالك ميت غمر لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة نظافة الأيدي.

جدير بالذكر ان فعاليات الأسبوع استمرت خلال الفترة من 18 حتى 24 نوفمبر وتضمن تنظيم ندوات توعوية مكثفة من قبل فرق مكافحة العدوى بمختلف مستشفيات وإدارات المديرية.