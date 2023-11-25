أطعمة لا تبدأ بها يومك على الفطار.. منها المعجنات والسكريات

كتبت إيناس البنا

تشكل وجبة الإفطار وجبة الوقود الأساسية التي تعطيك الطاقة اللازمة التي تبدأ بها يومك، وتخطى هذه الوجبة أو تناولها بشكل خاطئ قد يتسبب في عدد من المشكلات الصحية.

وفقًا لموقع "healthsite"، فإن نوع الطعام الذي تتناوله في الصباح هو الذي يحدد مستوى طاقتك وصحتك العامة لبقية اليوم، وقد يؤدي تناول الأطعمة الخاطئة إلى زيادة مستوى السكر في الدم، أو يؤدي إلى انهيار الطاقة، أو يجعلك تشعر بالنعاس، أو يزيد من ضغط الدم، وفيما يلى نعرض أبزر أطعمة يجب إلا تبدأ بها يومك.

الحبوب السكرية

لا تتناول الكثير من الأطعمة السكرية في الصباح، سيساعدك السكر على الشعور بالنشاط لفترة قصيرة فقط، وبعدها ستشعر بالتعب الشديد، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي السكر إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

المعجنات

الأطعمة مثل الكعك والمعجنات تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المكررة والدقيق المكرر والنكهات الصناعية، وعلى الرغم من أنها لذيذة، إلا أنها لا تحتوي على أي مواد مغذية وهي آخر شيء يجب أن تأكله في الصباح.

البان كيك والفطائر

الفطائر وأنواع البان كيك مصنوعة من الدقيق المكرر والسكر والشراب، هذه المكونات الثلاثة ليست مناسبة لتناول الإفطار، فهى في الأساس مجرد الكربوهيدرات والسكر، إذا لم يكن لديك خيارات أخرى، حاول أن تجعلها أكثر صحة عن طريق إضافة الفواكه والمكسرات والسلطة معها.

ألواح البروتين

من المعروف أن ألواح البروتين المعبأة صحية وتعتبر وجبة خفيفة جيدة لتناولها بين الوجبات ولكنها ليست طعام الإفطار المثالي، أولاً قد تكون معالجة وقد تحتوي على سكر صناعي ولا يمكن دائما التأكد من مكوناته الصحية أبداً.

السندوتشات المليئة بالزبدة والمايونيز

السندويشات المدهونة بالكثير من الزبدة والجبن والمايونيز ليست جيدة لتناول الإفطار، حيث تحتوى على الكثير من الكربوهيدرات والزيوت الدهنية والدقيق المكرر، ومن الأفضل أن تستخدم بديل لها من الحبوب المتعددة.