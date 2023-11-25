أخبار مصر.. الحكومة تنفى ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن فى مصر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن فى مصر
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، وأنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية، مُشددةً على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأوبئة، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد، وفي حال ظهور أي مرض معدٍ أو سلالة جديدة لفيروس يتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها.
المالية: سندعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه العام المالي الحالي
زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص لـ3500 جنيه بداية من يناير 2024
الصحة العالمية تطالب الصين بتقديم معلومات عن تفشى الالتهاب الرئوي بين الأطفال
قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنها قدمت، طلباً رسمياً إلى الصين للحصول على معلومات مفصّلة عن الزيادة في عدد معدل الإصابة بالأمراض التنفسية وفي مجموعات حالات الالتهاب الرئوي المبلغ عنها بين الأطفال.
حملة "السيسى" تبرز المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة لدعم مرشحها بالمحافظات
"القاهرة الإخبارية": أكبر دفعة مساعدات تدخل اليوم إلى الجانب الفلسطينى
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن موفد القناة من أمام معبر رفح البري، بأن أكبر دفعة مساعدات تدخل اليوم إلى الجانب الفلسطيني.
تشكيل الأهلى المتوقع أمام ميدياما الغانى.. تاو والشحات وكهربا فى الهجوم
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام ميدياما الغانى مكوناً من:حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس
خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية
خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو
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