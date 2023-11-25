أخبار مصر.. الحكومة تنفى ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن فى مصر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن فى مصر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، وأنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية، مُشددةً على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأوبئة، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد، وفي حال ظهور أي مرض معدٍ أو سلالة جديدة لفيروس يتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها.

المالية: سندعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه العام المالي الحالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم منظومة التأمينات والمعاشات وفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة قامت بتحويل أكثر من 768 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 52 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في سبتمبر ٢٠١٩ لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات. زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص لـ3500 جنيه بداية من يناير 2024 ينتظر العاملون بالقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.

الصحة العالمية تطالب الصين بتقديم معلومات عن تفشى الالتهاب الرئوي بين الأطفال

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنها قدمت، طلباً رسمياً إلى الصين للحصول على معلومات مفصّلة عن الزيادة في عدد معدل الإصابة بالأمراض التنفسية وفي مجموعات حالات الالتهاب الرئوي المبلغ عنها بين الأطفال. حملة "السيسى" تبرز المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة لدعم مرشحها بالمحافظات استمراراً للقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية 2024. واستكمالاً لإبراز الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة، استعرضت الجملة أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة. "القاهرة الإخبارية": أكبر دفعة مساعدات تدخل اليوم إلى الجانب الفلسطينى أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن موفد القناة من أمام معبر رفح البري، بأن أكبر دفعة مساعدات تدخل اليوم إلى الجانب الفلسطيني.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام ميدياما الغانى.. تاو والشحات وكهربا فى الهجوم