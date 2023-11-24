6 نصائح للوقاية من الالتهاب الرئوى خلال تقلبات الطقس

كتبت رانيا عامر

مع دخول موسم الشتاء يتعرض الكثير من الأفراد خاصة الأطفال إلى الإصابة بالتهابات بالحلق والجهاز التنفسى، متمثلة فى الالتهاب الرئوى وهو التهاب فى الأكياس الهوائية لإحدى الرئتين وأحيانا الاثنين معا، ما يؤدى إلى السعال المصحوب بالمخاط والحمى وصعوبة التنفس وألم فى الصدر، ويشكل هذا الالتهاب مصدر قلق لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، أو كبار السن أو الأطفال، وترجع أسباب الإصابة نتيجة عدوى فيروسية، أو بكتيريا، أو فطرية، وذلك وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

وأن التعرض للإجهاد الشديد، وسوء التغذية، وقلة النوم، من الأمور التى تضعف مناعة الجسم، وفقا لما قاله الدكتور أنجالى آر ناث، استشارى أمراض الرئة، بمستشفى سبارش، بنغالور، مشيرا إلى أعراض الالتهاب الرئوى التى تشمل ألما فى الصدر، والسعال، والبلغم، والتعرق، والخمول، والقشعريرة، والحمى، والقيء.

نصائح لتقليل خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى

- غسل اليدين بشكل منتظم يقلل خطر الإصابة بالعدوى.

- تجنب الاتصالات مع الأشخاص المرضى.

- تناول الفواكه الطبيعية الطازجة الموسمية والبروبيوتيك وهى البكتيريا النافعة للأمعاء مثل الزيادى، ضمن نظامك الغذائى بصورة يومية، بالإضافة لتناول الأطعمة مثل الثوم الذى يعزز المناعة وتمنع نمو البكتيريا، والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة.

- ولا تعمل ممارسة الأنشطة الرياضية مثل المشى السريع لمدة 30 دقيقة بجانب اليوجا، على تحسين الصحة العامة فحسب، بل تساعد الجسم أيضا على مكافحة العدوى، كما أن تمارين التنفس بشكل منتظم تحسين قدرة الرئة.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم لمدة 8 ساعات على الأقل فى الليل.

- تجنب الأماكن المزحمة قدر المستطاع.

وأكد التقرير أنه عند اتباع تلك العادات اليومية التي شملت النوم الكافى والنشاط البدنى المنتظم واتباع نظام غذائى غنى المعادن والبروتينات والفيتامينات التى تقوى جهاز المناعة ضد الأمراض الحساسية والالتهابات المختلفة، وأن الالتزام بتلك الإشادات يقلل من خطر الإصابة بعدوى الالتهاب الرئوي.