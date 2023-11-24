هل يزيد انخفاض درجات حرارة الطقس فرص الإصابة بأمراض القلب؟ تقرير يوضح

كتبت فاطمة ياسر

خلال تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة تزداد فرص الإصابة بأمراض القلب، والسبب يرجع إلى انقباض الأوعية الدموية للحفاظ على الحرارة، ما يؤدى إلى إرتفاع ضغط الدم، وهذه العوامل تعرض الشخص للإصابة بأمراض القلب، وذلك وفقا لما نشره التقرير المنشور عبر موقع timesofindia.

وأكد التقرير أن الإصابة بالنوبات القلبية تزيد خلال فصل الشتاء، والسبب يرجع إلى أن الطقس البارد يسبب تشنجات فى الشرايين التاجية ويساهم فى تباطؤها وزيادة تراكم الصفائح الدموية لتكوين جلطات، وذلك وفقا لما أكدته الدكتورة آميا أوديافار، استشارى أمراض القلب وأخصائية الفيزيولوجيا الكهربية للقلب، فى مستشفى بى دى هندوجا.

وأضافت استشارى أمراض القلب أن التوتر يزداد فرص الشعور به خلال فصل الشتاء بسبب زيادة الهرمونات الخاصة به كالأدرينالين، والتى تنتشر خلال هذا الفصل، وتتسبب فى ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، وهذه الأمور تزيد من فرص الإصابة بالجلطات، وأيضا تعرض الشخص للسكتات الدماغية، والنوبات.

ومن أبرز المضاعفات الصحية الناتجة عن انخفاض درجات الحرارة أيضا التعرض لمشاكل فى الجهاز التنفسى، وضعف وظائف الرئة.

وأضاف التقرير أن هناك بعض الأعراض التى تظهر على الشخص، ويجب من خلالها توخى الحذر، ومنها الشعور بالثقل أو ضيق فى الصدر، يمتد إلى الفك أو أحد الذراعين، وضيق فى التنفس، والقىء، وزيادة التعرق، فلا تتجاهل الألم واذهب للطوارئ على الفور لإجراء بعض التدابير والفحوصات، ومنها تخطيط كهربية القلب واختبار دم يسمى مستويات تروبونين.

وقدم التقرير بعض النصائح الصحية التى يجب القيام بها، لتجنب التعرض لأمراض القلب، بسبب برودة الطقس، ومنها..

- تناول علاجاتك بانتظام

مرضى القلب الذين يتناولون الأدوية يجب ألا يتوقفوا عن تناولها، خاصة أدوية السيولة.

- حافظ على نفسك من برودة الطقس وابقى دافئا

تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التى تساهم فى شعورك بالدفء، كالبطاطا، والسبانخ، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، لكن حال انخفاض درجة حرارة الطقس بشكل شديد يجب عليك تجنب الرياضة.