مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 15 رحلة طيران دولية بينهم 10 من ألمانيا

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الخميس قرابة 2000 راكب من جنسيات مختلفة، يصلون على متن 15 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 123 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 10 رحلات من ألمانيا، رحلة من التشيك، ورحلة من بولندا، ورحلة من هولندا، واخرى من ايطاليا وبلجيكا.

يذكر أن استقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة 123 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.