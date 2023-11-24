كيف تؤثر "الصدمة" على صحة الجسم وما أهم النصائح؟

كتبت فاطمة ياسر

قال الدكتور محمد علي إبراهيم استشاري الطب النفسي في كلية طب القصر العيني، إن الصدمات النفسية والضغوط تؤثر بشكل ملحوظ على توازن الشخص، وتزيد من التعرض للعزلة والاكتئاب، والسبب في هذا حدوث زيادة في إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والنورإبينفرين.

وأوضح استشاري الطب النفسي أن الصدمة قد تحدث لوفاة شخص قريب، أو الخيانة، أو مشاهدة حادث صعب، أو شجار حاد مع شخص عزيز، أو العيش بحياة مليئة بالضغوط النفسية تعرضك للضيق والحزن.



وقدم أبرز الأعراض وتأثير الصدمة علي جسم الإنسان، ومنها:

-الشعور بالصداع، ويكون نتيجة للضغط النفسي الذي يشعر به شخص، فقد يتعرض البعض لانخفاض أو ارتفاع ضغط الدم، ولذا يزداد شعورك بالصداع.

-عند التعرض للصدمة، تزداد فرص إصابتك باضطرابات الأمعاء والمعدة، فتحدث مشاكل في القولون، بسبب المشاعر المضطربة.

-الشعور بالإرهاق والتعب الشديد، أيضا من مضاعفات المرور بالصدمة النفسية، فيتعرض الشخص لعدم رغبته في تناول الطعام، أو المشروبات.

- آلام الجسم، والتهاب الأعصاب من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالصدمة النفسية، فيقوم الجسم بردة فعل نتيجة للضغوط النفسية التي يمر بها.

-التعرض لإضطرابات بالنوم، والإصابة بالأرق، فهذا الأمر يعد من الأمور التي يتعرض لها الشخص نتيجة للإصابة بالصدمة النفسية.

-زيادة ضربات القلب، من أبرز الأضرار التي تنتج علي الشخص عندما يمر بالضغط النفسي، والصدمة.

وأخيرا نصح استشاري الطب النفسي، الأشخاص الذين يعانون من الصدمة النفسية بخضوعهم للعلاج المعرفي السلوكي النفسي، للتخلص من مشاعر العجز والتوتر والخجل التي يمر بها الأشخاص الذين مروا بالصددمة.