اليوم العالمي للصدمات.. نصائح للتعامل عند التعرض لصدمة نفسية

كتبت فاطمة خليل

الصدمة يمكن أن تؤثر بشكل عميق على الصحة النفسية، مما يسبب أعراضًا جسدية، ويمكن أن تظهر الصدمات غير المعالجة بطرق مختلفة، بما في ذلك الأفكار الانتحارية وقلة الثقة بالنفس، في اليوم العالمى للصدمات الذى يوافق 17 أكتوبر من كل عام، نقدم نصائح للتعامل عند التعرض لصدمة نفسية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

والصدمة هي استجابة عاطفية لحدث كبير، ويستغرق التعافي من الصدمة وقتًا، وفي بعض الأحيان، قد تحمل بداخلك صدمة لم تلتئم.يمكن أن تظهر الصدمة غير المعالجة بطرق مختلفة، بما في ذلك الأعراض الجسدية والعقلية والعاطفية.

علامات تدل على أنك لم تتعاف من الصدمة



تشمل العلامات التي تشير إلى عدم شفاء الشخص من الصدمة، على سبيل المثال ما يلي:

-الشعور بالإرهاق والأفكار الانتحارية: يمكن أن يكون الشعور بالإرهاق والأفكار الانتحارية علامة على صدمة غير قابلة للشفاء وقد تجد صعوبة في التعامل مع التحديات والمشاكل، يمكن لهذه المشاعر أيضًا أن تؤدي إلى تفاقم الأفكار الانتحارية.

-الصراع مع الأحداث الماضية: إذا لم تشف من الصدمة، فقد تجد صعوبة في إعادة النظر في الأحداث الماضية أو المحفزات التي تذكرك بالحدث الصادم.

في حين أنه لا ينبغي عليك التسرع في تعريض نفسك لهذه المحفزات، فمن المهم العمل على شفائك الداخلي حتى لا تزيد المحفزات من أعراض الاكتئاب والقلق والأفكار الانتحارية والغضب الداخلي وغيرها من الأعراض والسلوكيات السلبية.

قلة الثقة فى نفسك: في حين أن كل حدث أو تجربة صادمة قد تكون فريدة من نوعها، إلا أن الصدمة في معظم الأوقات تقلل من احترامنا لذاتنا.

أظهرت الدراسات أنه إذا كنت تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، فمن المرجح أن يكون لديك قلة ثقة بالنفس ومشاعر عدم القيمة.

رؤية التغيير على أنه مخيف: التغيير مخيف بالنسبة لمعظمنا. ومع ذلك، بالنسبة للأفراد الذين يعانون من تاريخ صادم، قد يكون التغيير أكثر صعوبة بعشر مرات.

يمكن أن تؤثر الصدمة على قدرتك على الثقة بالآخرين وتجربة الحياة بطرق إيجابية.

إن المستويات العالية من عدم اليقين وانعدام الثقة والشعور بالأمان يمكن أن تخيفك وتطغى عليك حتى مع حدوث تغييرات صغيرة في حياتك.

نصائح للتعامل مع الصدمات النفسية

لا تعزل نفسك: عند التعامل مع الصدمة، قد تشعر أنه لا أحد يفهمك وقد ينتهي بك الأمر إلى إبعاد أحبائك عنك ومع ذلك، من المهم أن تظل على اتصال بالأشخاص الذين يحبونك ويهتمون بك. العزلة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض. من ناحية أخرى، فإن التواصل بشأن الحدث الصادم الذي تعرضت له يمكن أن يساعد في تعافيك.

اذهب إلى معالج متخصص: قد يكون من الصعب إدارة الحدث الصادم بنفسك، حتى لو كان لديك دعم كامل من الأصدقاء والعائلة. من الأفضل أن تبحث عن خبير في الصحة العقلية لمساعدتك على الشفاء بشكل آمن وسلاسة نسبيًا.