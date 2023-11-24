كل ما تريد معرفته عن أعراض نقص فيتامين "ب 12" وكيف تحصل عليه من طعامك

كتبت فاطمة ياسر

نشر موقع " timesofindia." تقريرا يوضح أن فيتامين ب 12، من أهم أنواع الفيتامينات التي تساهم في الحفاظ على وظائف الجسم، يساعد فيتامين ب12 في تكوين خلايا الدم الحمراء، مما يساعد في الوقاية من فقر الدم أي الأنيميا، كما أنه يساهم في نقل الأكسجين لباقي أعضاء الجسم، كما أنه مهم في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي ويزيد من شعورك بالسعادة، كما أنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية، والنشاط.

وأشارالتقرير إلى أن الاحتياجات اليومية من فيتامين ب 12 تختلف من شخص لآخر، ولكن الحامل والمرضعة تعد أكثر الفئات التي تحتاجه بكثرة بسبب تكوين الجنين والحليب في الثدي.

ويوجد فيتامين ب 12 بشكل أساسي في اللحوم، وهناك بعض الأطعمة الأخرى التي تحتوي بالفعل عليه ولكن ليس بنفس نسبة اللحوم، ومنها:

-اللحوم تعتبر من المصادر المميزة لفيتامين ب12.

-الدواجن .

-الأسماك وخاصة الأسماك الزيتية مثل السلمون والتونة والسردين، غنية بفيتامين ب12.

-منتجات الألبان يعتبر الحليب والجبن والزبادي مصادر جيدة، على الرغم من أن محتوى فيتامين ب12 قد يكون أقل من اللحوم.

-البيض.

-الحبوب كالشوفان والقمح.

وأوضح التقرير، أن نقص نسبة فيتامين ب12 يتسبب في التعرض للعديد من المشاكل الصحية، ومنها الإصابة بالأنيميا، والتعب والضعف العام.

وهناك بعض الأعراض التي تظهر على الشخص وتعني أنه يعاني من نقص فيتامين ب12، ومنها:



-شحوب البشرة.

-ضيق في التنفس.

-عدم التركيز.

-الوخز أو التنميل في اليدين والقدمين.

-صعوبة المشي.

-عدم التركيز.