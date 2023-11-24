اليوم السابع
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فعالية "صوت غزة من سيناء" تكرم مجموعة من متطوعى التحالف الوطنى وحياة كريمة

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 09:50 م
فعالية "صوت غزة من سيناء" تكرم مجموعة من متطوعى التحالف الوطنى وحياة كريمة صوت غزة من سيناء
كتب محمد عبد العظيم – محمد شرقاوى

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كرمت فعالية "صوت غزة من سيناء"، مجموعة من متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة. 
 
وانطلقت اليوم فاعلية صوت غزة من سيناء، بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، التي رافقت قافلة المساعدات المتجهة لقطاع غزة. 
 
وتأتي الفاعلية بالتزامن مع بدء سريان الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية، التي وقعت بفضل الضغوطات المصرية على كافة الأطراف. 
 
وشارك في الفاعلية عدد من الكيانات من بينها مؤسسة مجلس القبائل وحزب حماة الوطن وحزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب وغيرهم.






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