"غاز آمن..بيت آمن"..7 نصائح للتعامل مع الغاز بالمنازل مع اقتراب الشتاء

كتبت -مروة الغول

مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة معدلات استخدام سخانات الغاز الطبيعى بالمنازل،نشرت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي " مودرن جاس " إحدى شركات قطاع البترول مجموعة من المعلومات التوعوية تحت شعار "غاز آمن ..بيت آمن"، للتعامل مع الغاز الطبيعى فى المنازل وذلك من أجل سلامة الجميع وأمنهم، وخاصة خلال فصل الشتاء و زيادة الوعي العام حول الإجراءات السليمة التي ينبغي اتخاذها أثناء التعامل مع الغاز الطبيعي وكيفية استخدامه في المنازل وتضمنت تلك النصائح الأتى

1- عدم غلق فتحات التهوية في أماكن الغاز مثل "المطابخ والحمامات".

2-عدم إشعال أي مصدر لهب في حال الشك في وجود تسرب للغاز.

3-سرعة غلق محابس الغاز وتجنب استخدام مفاتيح الكهرباء.

4-عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها.

5-أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.

6-- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات "الهواية" نهائيا.

7-عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان لأى سبب من الأسباب و عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للغاز عن طريق العميل.