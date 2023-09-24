إطلاق أول شعلة غاز لأول وحدة سكنية بمركز جرجا في سوهاج ضمن حياة كريمة

كتبت -مروة الغول

أعلنت شركة مودرن جاس إحدى شركات وزارة البترول ،عن أنه تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرية الزنقور بمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى.

حيث قامت شركة مودرن جاس إحدى شركات قطاع البترول بتنفيذ منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، و 2 تعدية دفع أفقى موجه وتنفيذ شبكة ضغط بينى ضغط تشغيل 7 بار باطوال 4250 متر وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملى بار بأطوال 4750 متر شاملة فرعات المنازل.

وأكدت الشركة على المواطنين فى قرية الزنقور بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية فى أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

و أشار المهندس محمد قنديل رئيس الشركة إلى أهمية المبادرة التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيهاً شهرياً لمدة 7 سنوات بدون فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة.

ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعى إلى 725 وحدة سكنية بالقرية، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعى لـ31 قرية بمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة( المرحلة الاولى)، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع مرة واحدة.