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رفع 128 طن مخلفات وقمامة من قرية مصطفى إسماعيل والكينج بحى العامرية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 12:11 م
رفع 128 طن مخلفات وقمامة من قرية مصطفى إسماعيل والكينج بحى العامرية جانب من إزالة القمامة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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كثف حى العامرية ثان فى الإسكندرية من أعمال رفع المخلفات والقمامة بنطاق الحي، بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للارتقاء بمستوى النظافة العامة.
 
وأشار حى العامرية ثان بالإسكندرية برئاسة محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، إلى أن إدارة الرصد البيئى وإدارة المتابعة الميدانية وجميع الإدارات المعنية، قاموا ضمن أعمال النظافة ،ورفع الكفاءة بالمناطق الآتية "الكينج والكابلات والسفن طريق الكافورى وأسفل الكوبري وقرية مصطفى اسماعيل"، وتم رفع صناديق القمامة إجمالي 128 طنا.
 
 
 
 
 






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