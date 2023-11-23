استمرار أعمال التجميل والنظافة ورفع 430 طن قمامة و10 أطنان أتربة بالمنصورة

وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، باستمرار تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق، مدينة المنصورة، وضواحيها، حيث شارك عدد من المعدات، وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 430 طن قمامة، و10طن أتربه وناتج تقليم أشجار وإستكمال كسح مياة الأمطار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وذلك بمشاركة 7 وحدات محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر، والسنبلاوين، واجا، بني عبيد، شربين، بلقاس، نبروه، بالإضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

ومن جانبه أوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، والسيد محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، والسيد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، لمتابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة، ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شملت الاعمال تقليم الأشجار المتشابكة فروعها بالاسلاك الكهربائيه حفاظا علي الأرواح بشارع الجيش امام مديريه التموين و شارع الجمهوريه امام الجامعه و حديقه شجره الدر وحديقه مركز شرطه حي اول و عدد من الحدائق العامه وتم رفع كفاءه النظافه العامه بمنطقه سندوب والمجزر والشيخ حسانين والطميهي والترعه وأحمد ماهر والجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته والسيد سليم والمشايه والجمهورية و عبد السلام عارف و سكه سندوب و بورسعيد و العباسي و ساميه الجمل و العبور و حي الجامعه وجيهان و سعد زغلول والدراسات و قناه السويس و عزبه الشال وعزبة عقل وتم الانتهاء من كسح الأمطار بكافة شوراع المنصورة، وتم تسليك بالوعات الأمطار بشارع الجمهورية وتم تركيب بالوعات امطار أمام كلية الحقوق لتصريف تجمعات أمطار وتقليم الأشجار، وتم رفع كفاءة النظافة العامة حول محيط المدارس وتم رفع الأتربة ورفع المخلفات الصلبة بشارع عبد السلام عارف وأحمد ماهر وسامية الجمل وترميم رصيف طلعة شارع الجمهورية بالقرب من البارون وترميم رصيف الجزيرة الوسطي بشارع الجمهورية امام كليه الطب، وفي ذات السياق وتنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية تابع رئيس حي شرق المنصورة أعمال النظافة بالميادين العمومية بنطاق الحي شملت ميدان رمسيس وميدان أم كلثوم و شارع الجيش بالكامل.

وقد أكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.