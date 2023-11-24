اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 06:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 49 مليونا و984 ألف خدمة مجانية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 04:18 م
حصاد الوزارات.. حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 49 مليونا و984 ألف خدمة مجانية وزارة الصحة - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
 
 

وزيرة التضامن تزور الجرحى والمصابين من الفلسطينيين بمستشفى العريش

الحذر واليقظة والإعداد فى القرآن الكريم موضوع خطبة الجمعة القادمة

وزيرة التضامن تتابع وصول قافلة مساعدات من مجلسى وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب لغزة

أمين الأعلى للجامعات يشارك فى مؤتمر باسكتلندا حول ربط التعليم بسوق العمل

توقيع مذكرة تفاهم المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الثقافى البريطانى

البيئة: مكافحة الإتجار غير المشروع فى الحيوانات والطيور البرية وضبط تجار الفيس

إعلام القاهرة: فتح باب التدريب الصيفى بجامعة أوتونوما ببرشلونة

 







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