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بعد توجيهات الرئيس السيسي بمد عملها..

الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 49 مليونا و984 ألف خدمة مجانية

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 02:50 م
الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 49 مليونا و984 ألف خدمة مجانية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم  49 مليونا و984 ألفا و95 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 23 نوفمبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليون و408 آلاف و41 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 3 ملايين و917 ألفا و440 زيارة.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ742 ألفا و96 طفلا، فيما قدمت الحملة 4 ملايين و191 ألفا و890 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.
 
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 383 ألفا و965 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و670 ألفا و995 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 249 ألفا و725 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليون و570 ألفا و776 مواطنا.
 
وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ مليونين و65 ألفا و297 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ مليون و368 ألفا و16 مواطنا.
 
وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 9 ملايين، و871 ألفا و178 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 10 ملايين و582 ألفا، و299 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 12 مليون و598 ألفا و926 طفلا.
 
واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 363 ألفا و451 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 6 ملايين و804 آلاف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.
 
ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».






وزارة الصحة

المستشفيات

العيادات المتنقلة

100 يوم صحة

اليوم السابع بلس



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