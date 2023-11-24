نقابة الأطباء: استمرار فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية ديسمبر

كتبت آية دعبس

نوهت نقابة الأطباء إلى أن مشروع علاج الأطباء قد فتح باب الاشتراك أول مرة والتجديد والإضافة، ومستمر حتي نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الاستفادة من بداية العام الجديد، وقد يقوم المشروع بالإعلان عن فتح باب الاشتراك لفترات استثنائية خلال عام 2024.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من القرارات تزامنا مع بدء فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج، هى:

1 -تخفيض قيمة الاشتراك للاعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن شرط بلوغ العضو الاصلى لسن السبعين اولا.

2-احتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج.

3-السماح باشتراك الابن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.

4-الأبناء الذكور من ذوى الهمم ( شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى

5- الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.

6-استمرار اعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.

7- تخفيض الاشتراك للأعضاء لمشتركين الذين تخطوا السبعين عاماً إلى 500 جنيه فقط.