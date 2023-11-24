تنفيذ 221 مشروعًا بـ432 مليون جنيه فى قرى بدهل ببنى سويف خلال 10 سنوات

بنى سويف هانى فتحى

شهدت قرى الوحدة المحلية لقرية بدهل التابعة لمركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف ، تنفيذ العديد من المشروعات خلال السنوات العشر الأخيرة.

وشهدت قرى الوحدة المحلية لمجلس قروى بدهل جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ 221 مشروعا بتكلفة 432 مليون جنيه لخدمة 66 ألف نسمة.

وشملت المشروعات التى شهدتها قرى الوحدة المحلية 89 مشروعاً فى قطاع التعليم، 31 مشروعاً فى قطاع الصحة ومرافق الإسعاف، 24 مشروعا فى تحسين البيئة وتدعيم الوحدة المحلية، 25 مشروعاً فى قطاع الكهرباء، 15 مشروعا فى قطاع التموين، 19 مشروعا فى قطاع الطرق، و5 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة، ومشروعين فى قطاع الصرف الصحى، بالإضافة إلى مشروعات فى قطاع الزراعة والأوقاف وغيرها من المجالات.