تدريب فتيات القرى ببنى سويف على الحرف والمشغولات اليدوية داخل مراكز الشباب

بنى سويف - هانى فتحى

مش رياضة وبس، هكذا الحال داخل مراكز الشباب ، بقرى محافظة بنى سويف، التى يتم داخلها تنفيذ العديد من الأنشطة ، من بينها تعليم وتدريب الشباب والفتيات على بعض الحرف والصناعات اليدوية .

وقال هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، إن مراكز الشباب بالمحافظة تحرص على الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال والشباب والكبار، وتقديم كافة الأنشطة لهم .

وأضاف هشام الجبالى لـ "اليوم السابع"، أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف تقوم بتدريب الفتيات على بعض الحرف والصناعات اليدوية داخل مراكز الشباب، مشيراً إلى أن تلك ورش العمل تلقى اقبال من الفتيات.

وأوضح الجبالى، أن مديرية الشباب والرياضة ، تنفذ من خلال شعبة التوجيه والتأهيل عدد من الدورات التدريبية لتعلم بعض الحرف اليدوية للفتيات وخاصة فى قرى حياة كريمة.

وقال هشام الجبالى، إنه تم تنفيذ دورة تدريبية وورشة عمل داخل مركز شباب دلاص بمركز ناصر، شمال محافظة بنى سويف، استهدف تدريب فتيات القرية، على عمل مفارش وأطقم ملايات وكفرات الحفه، مشيراً إلى أنه يم التجهيز لإقامة معرض للتسويق لمنتجات الفتيات المشاركات فى الدورة التدريبية.

وأضاف هشام الجبالى، أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، تتبنى مبادرة "حرفتك صنعتك" لتعليم الفتيات، على تعلم الحرف اليدوية ضمن خطه دعم أندية الفتاة والتطوع والذي يتم تنفيذه بمركز شباب العووانة.

وتابع الجبالى: تم تدريب الفتيات على عمل أباجورات من الخيط من خامات البيئة المحيطة والتسويق للمنتجات، مشيدا بحرص وزارة الشباب والرياضة، علي دعم الحرف اليدوية والتراثية والهاند ميد وتأهيل الفتيات وتدريبهم ونشر ثقافه العمل الحر لديهم بالاضافه الي تنميه مهاره التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية.



التدريب على المشغولات اليدوية



تدريب فتيات بنى سويف على الحرف اليدوية



تدريب فتيات قرية دلاص