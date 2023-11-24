تموين القليوبية: 660 معرضا بمبادرة تخفيض أسعار السلع وتحرير 653 محضرا للمخالفين

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بمحافظة القليوبية ، استمرار تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية ومتابعتها على أرض الواقع من خلال الحملات من قبل الهيئات المختلفة سواء من المحافظة أو التموين أو جهاز حماية المستهلك، وتحرير محاضر للمخالفين وكذلك متابعة الأسعار للسلع المعلن عنها ضمن المبادرة والتى تتضمن تخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 25% من أسعار تلك السلع عن مثيلاتها بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكشف مدير تموين القليوبية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، عن استمرار الحملات المفاجئة على المنافذ المشاركة بالمبادرة لمتابعة توافر السلع الغذائية أمام جمهور المستهلكين، وكذلك التنفيذ الفعلى من خلال خفض أسعارها بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% من أسعار تلك السلع عن مثيلاتها بالأسواق، تضمنت تلك الحملات جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح، أنه بلغ إجمالى عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمع استهلاكى و318 منفذ جمعيتى، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذ ثابت ومتنقل "تحيا مصر"، بالإضافة إلى 49 منفذ أهلى تنوعت ما بين شركات ومبادرات وأحزاب التحالف الوطنى والغرفة التجارية بالقليوبية.

وتابع، أنه يوجد بالمحافظة أيضا 43 منفذا تابعا لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى معرضين وشوادر موسمية وهما "معرض مدينة بنها بشارع فريد ندا، ومعرض المؤسسة بحى غرب شبرا الخيمة"، ومعرض السلع المخفضة بمنطقة ميت عاصم التابعة لمركز بنها، وشادر معا للخير بشارع الحرس الوطني بمدينة بنها، ليصل إجمالى عدد المنافذ بالمحافظة 591 منفذ، موضحا أنه تم إضافة 69 منفذ بدائرة المحافظة بعد انطلاق المبادرة حتى الآن، ليصل إجمالى جميع المنافذ سواء قبل المبادرة أو بعد تدشينها 660 منفذا يساهم فى تخفيض أسعار السلع الغذائية.

وأشار، إلي أنه بلغ عدد الحملات التي تم تنظيمها منذ انطلاق المبادرة وحتي الان لكافة الجهات الرقابية بلغت 588 حملة متنوعة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 653 محضرا للمخالفين.