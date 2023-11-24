تسمم الأنسولين وأعراضه.. خطوات ضروية قبل زيارة الطبيب

كتبت فاطمة ياسر

قال الدكتور شربيني أحمد استشاري الباطنة والسكر والغدد الصماء في كلية طب قصر العيني، إن بعض الأشخاص المصابين بمرض السكر يتعرضون للإصابة بتسمم الأنسولين، ويعد الأطفال المصابون بالمرض هم هم الأكثر عرضة للإصابة به.

وأضاف استشاري الباطنة، أن تسمم الأنسولين مشكلة يتعرض للإصابة بها البعض، ولكن في حقيقة الأمر هي مشكلة سهلة العلاج والتغلب عليها، فهي تعني أخذ الطفل مريض السكر جرعة زائدة من الأنسولين، أو تخلي الطفل عن تناوله لوجبة وأخذ حقن الأنسولين فيتعرض للمضاعفات، لأن مرضي السكر النوع الأول هم الأكثر عرضة للإصابة بها، أي الأطفال.

وقدم شربيني، أبرز الأعراض التحذيرية لتعرض الطفل لتسمم الأنسولين، ومنها، التعرق الشديد، القشعريرة، والدوخة، والشعور بالقلق، وزغللة في العين، والرغبة الملحة لتناول الطعام وبكثرة، والصداع الشديد، وقد يصل الأمر لفقدان الوعي.

وأوضح أن هناك بعض الحيل المهمة التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من تعرض الطفل للإصابة بتسمم الأنسولين، وهي الحفاظ علي نسبة الكربوهيدرات في طعامك، بالإضافة إلي أخذ العلاج وخاصة الأنسولين بالجرعة التي حددها الطبيب، لتجنب التعرض لأي مضاعفات، والرياضة تعد أسلوب حياة صحية لمريض السكر.

وعن علاج تسمم الأنسولين أكد استشاري البطانة، أنه عند ظهور الأعراض السابق ذكرها علي الطفل، يجب إمداده بالحلويات أو ملعقة من العسل الأبيض، أو عصير طازج، وفي حالة عدم شعوره بالتحسن علي الفور يجب أخذه على طوارئ المستشفى لإنقاذ حياته.