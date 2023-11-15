الزبادي والفشار بدون ملح "سناك" صحي ومفيد لمرضى السكر

كتبت فاطمة ياسر

مرض السكر من الأمراض المزمنة التي يصاب بها الجسم عندما لا يفرز الجسم الأنسولين بشكل صحيح، فيساعد الأنسولين الجلوكوز على دخول خلايا الجسم، عند تناول الطعام، ولذا يجب على مريض السكر تناول الأطعمة الخفيفة التي تساعدك في التحكم بنسبة السكر في الدم.

وحول ذلك أكد التقرير المنشور عبر موقع " health "، أن الجلوكوز يأتي من الطعام الذي نتناوله، فمن المهم للأشخاص المصابين بالسكر 2 أن ينتبهوا لنظامهم الغذائي، وخاصة تناول الكربوهيدرات، وذلك لأنها تتحلل إلى جلوكوز في الجسم مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وجبات صحية وخفيفة لمرضي السكر

وقدم التقرير، أطعمة خفيفة وصحية يمكنك تناولها بشكل ملحوظ دون التعرض لارتفاع نسبة السكر بالدم، ومنها:

-الزبادي بالفواكه:

يعتبر الزبادي وجبة خفيفة وصحية لمرض السكر لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين ومنخفضة الكربوهيدرات، ولذا يمكنك إضافة التوت أو الفراولة إليه، فهما مصدر جيد للألياف، والكربوهيدات، ولذا فتناول مريض السكر لهذه الوجبة يساهم بشكل كبير في تحسين الهضم، والحماية من أمراض القلب، وأيضا تنظيم نسبة السكر بالدم.

-البيض المسلوق:

يعتبر البيض المسلوق وجبة خفيفة رائعة غنية بالبروتين لمرضى السكر، لأنه يزيد من شعورك بالشبع، ويساعد في تقليل السعرات الحرارية، ولذا تناوله يساعد في التقليل من الوزن الزائد.

-خضار مع الحمص:

الحمص نوع من أنواع البقوليات المهمة للجسم، فهو يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتين النباتي والألياف والدهون الصحية، فتناوله يحد من ارتفاع نسبة السكر بالدم، لأنه يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يعني أن الكربوهيدرات الموجودة فيه تستغرق وقتًا أطول في الجسم لهضمها وتكسيرها، مما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في نسبة السكر في الدم، فيمكن إضافة بعض الخضروات كالبوكلي والجزر والفلفل الحلو إلي الحمص، للحصول على وجبة خفيفة صحية وغنية بالمغذيات لمرضى السكري.

-الفشار:

طالما أنه لا يتم تقديمه مع الزبدة أو الملح، يعتبر الفشار وجبة خفيفة جيدة من الحبوب الكاملة لمرض السكر، فالفشار منخفض السعرات الحرارية، مما يدعم الوزن الصحي والإدارة الشاملة لمرض السكر، فيحتوي على الألياف، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع واستهلاك سعرات حرارية أقل على مدار اليوم، فهو خيار غذائي رائع.

-حفنة من اللوز:

اللوز نوع من المكسرات ذات العديد من الفوائد الصحية، فتناول حفنة منه يوميا يمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها علي مدار اليوم، فاللوز منخفض في الكربوهيدرات ويحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، والتي يعتقد أنها تعزز التحكم في نسبة السكر في الدم، كما أنه مصدر جيد للعناصر الغذائية الأخرى المعززة للصحة، بما في ذلك الألياف والبروتين.