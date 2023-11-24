تدريب 20 شركة حول زيادة الصادرات المصرية من البلاستيك والمطاط

كتب إسلام سعيد

قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، إنه جرى الترتيب للقاء منذ عدة أشهر سواء لاختيار الشركات أو تحديد الموضوعات التي تمت مناقشتها وفاعليتها للشركات ومدى قابليتها للتطبيق والاستفادة منها وكذلك الخبراء القائمين على التدريب ومدى ملائمة المطروح من موضوعات لقطاع البلاستيك خاصة أن قطاع البلاستيك والمطاط من أكثر القطاعات تطورًا في الصناعات الكيماوية فضلا عن التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال يحيى المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للكيماويات، إنه تمت خلال التدريب مناقشات لدراسات عملية يمكن تطبيقها في بيئة العمل بعد عودة الشركات من المعسكر وكذلك طرح عقبات فعلية وإيجاد حلول لها من خلال الخبراء اللذين حاضروا خلال التدريب.