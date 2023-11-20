المجلس التصديرى للكيماويات يعلن مشاركة 8 شركات مصرية فى معرض بالإمارات

كتب إسلام سعيد

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن إجمالي مساحة العرض للشركات تبلغ حوالى 150 متر في مجال الأدوات المكتبية، وذلك لأهمية المعرض ونتائجه الفعالة عبر 17 دورة سابقة.

وأشار إلي أن معرض بابر وورلد من أهم الأحداث ويشمل قطاعات متعددة منها قطاعات التجهيزات المكتبية وكذلك قطاع الورق والهدايا، كما يسلّط الضوء على الاتجاهات السائدة في السوق والتطور في المنتجات في هذا القطاعات واحدث ما وصلت إليه الصناعة.

وأوضح "مجيد" أن المجلس يفتح أبواب التعاون مع الشركات العالمية والمحليّة والتعاون مع العلامات التجارية العالمية، و يمثّل المعرض فرصةً مثالية للاستفادة من سوقٍ متنامية والتواصل مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية به، مثل تجّار التجزئة والجملة، والمؤسسات التعليمية والشركات المختصة.