اليوم السابع
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المجلس التصديرى للكيماويات يعلن مشاركة 8 شركات مصرية فى معرض بالإمارات

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 10:34 ص
المجلس التصديرى للكيماويات يعلن مشاركة 8 شركات مصرية فى معرض بالإمارات خالد أبو المكارم
كتب إسلام سعيد

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أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية مشاركة 8 شركات مصرية من قطاع الكيماويات والأسمدة فى معرض بابر وورلد والمقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 21 وحتى 23 من نوفمبر الجارى.
 
وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن إجمالي مساحة العرض للشركات تبلغ حوالى 150 متر في مجال الأدوات المكتبية، وذلك لأهمية المعرض ونتائجه الفعالة عبر 17 دورة سابقة. 
 
وأشار إلي أن معرض بابر وورلد من أهم الأحداث ويشمل قطاعات متعددة منها قطاعات التجهيزات المكتبية وكذلك قطاع الورق والهدايا، كما يسلّط الضوء على الاتجاهات السائدة في السوق والتطور في المنتجات في هذا القطاعات واحدث ما وصلت إليه الصناعة.
 
وأوضح "مجيد" أن المجلس يفتح أبواب التعاون مع الشركات العالمية والمحليّة والتعاون مع العلامات التجارية العالمية، و يمثّل المعرض فرصةً مثالية للاستفادة من سوقٍ متنامية والتواصل مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية به، مثل تجّار التجزئة والجملة، والمؤسسات التعليمية والشركات المختصة.
 
 
 
 
 
 
 
 






المجلس التصديري للصناعات الكيماوية

صادرات الكيماويات

الصادرات

الكيماويات




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