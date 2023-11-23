السفارة الأمريكية بالقاهرة: دفعة خامسة من المساعدات الغذائية الموجهة لغزة وصلت مصر

وأوضحت السفارة الامريكية ، عبر صفحتها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) ، أن الحصول على المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية .. مشيرة إلى ترحيب الإدارة الأمريكية باتفاق الأمس الذي سيسمح بتقديم مساعدات إنسانية إضافية للتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية البريئة في غزة.

وبفضل الجهود المصرية القطرية الأمريكية، توصلت إسرائيل وحركة حماس أمس لاتفاق هدنة إنسانية تستمر لمدة أربعة أيام - غير أنه لم يتحدد حتى الآن بدء سريانها ، تشمل وقف أعمال القتال ، وتتضمن الإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة وسيكون المفرج عنهم من جانب حماس (من النساء والأطفال) وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا من السجون (المفرج عنهم الفلسطينيون سيكونون من النساء والأطفال) ، والسماح بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.